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17 жовтня 2019, четвер, 18:30 9
Вибори 2019-10-17T19:15:01+03:00
Українські Новини
Українцям можуть дозволити змінювати місце голосування в електронній формі і без прописки

Українцям можуть дозволити змінювати місце голосування в електронній формі і без прописки

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) має намір дозволити тимчасову зміну місця голосування в електронній формі, а також громадянам без прописки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"З метою залучення громадськості та інших зацікавлених суб'єктів до процесу прийняття рішень Центральною виборчою комісією під час наради членів Комісії було вирішено оприлюднити підготовлений Службою розпорядника Державного реєстру виборців проект Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси для надання пропозицій та зауважень до нього", - сказано в ньому.

На даний момент проект передбачає можливість зміни місця голосування громадянами, виборча адреса яких не визначена.

Також, згідно з проектом, громадяни зможуть звертатися до Держреєстру з проханням зміни місця голосування не тільки в паперовій, але і в електронній формі шляхом застосування електронного підпису.

Крім того, на виборах Президента планується дозволити виборцям змінювати місце голосування лише у день голосування чи в день першого і другого туру.

Виборцям за кордоном заплановано спростити процедуру обігу шляхом подачі заяви через дипломатичні установи.

"Тепер зазначений проект знаходиться на опрацюванні членів ЦВК, які готують свої пропозиції... З метою демократизації електоральних процесів в Україні Комісія вважає за необхідне вивчити думку громадськості та експертного середовища щодо запропонованого способу нормативного врегулювання механізму тимчасової зміни місця голосування", - йдеться в повідомленні.

ЦВК буде приймати пропозиції від усіх бажаючих по електронній пошті до 23 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, новий ЦВК призначив перші місцеві вибори: стала відома дата.

Раніше, 4 жовтня, Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

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