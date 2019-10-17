Гладковського затримали за картину

НАБУ затримало в аеропорту президента корпорації "Богдан", екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не по справі про розкрадання в оборонці, повідомляє "Страна" з посиланням на сина колишнього заступника голови РНБО Ігоря Гладковського.\r\nЯк він стверджує, мова йде про картину "Обличчя війни", яку придбав Гладковський-старший. Це портрет Володимира Путіна, виконаний з гільз. У декларації колишнього чиновника він відсутній.\r\nКартина з гільз з обличчям Путіна. Фото: "Країна"\r\nЗа словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії і його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Він летів до Брюсселя на виставку автобусів. Рейс відклали, і батько поїхав в ресторан. На шляху в термінал його і затримали наші доблесні НАБУшники", - сказав син екс-чиновника.\r\n"Обличчя війни" - творіння художниці Дар'ї Марченко та її партнера Даніеля Гріна, у якого був конфлікт з Гладковським з приводу іншого твору мистецтва.\r\nХудожник Даніель Грін розповів виданню, що він замовив скульптуру за 35 000 доларів. Однак так за неї і не заплатив. Ця робота виглядає як козак на одному коліні з приклоненной головою і з тризубом на спині. Він стоїть між двох стін із гільз і намагається втримати їх руками.\r\nНаголошується, що НАБУ звинувачує Олега Гладковського у зловживанні службовим становищем (про що бюро вже офіційно оголосило), під яке не підпадають порушення в декларації. Тому, судячи з усього, мова йде про зовсім інше правопорушення - ЗМІ повідомляють, що Гладковського затримали за постачання санітарних машин для Міноборони. Про те ж пише і екс-нардеп Сергій Лещенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Олег Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили "збірку" в автомобілі Богдан. Дана техніка надходила для потреб оборони без проведення тендеру і за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського і Порошенка", - написав Лещенко у своєму Telegram-каналі.\r\nПізніше Ігор Гладковський підтвердив, що справу про постачання машин можуть "пристебнути" до "Обличчя війни".\r\n"Крім декларації може бути вони ще додали історію з приводу санітарних машин. Вони намагаються ставити вплив (на закупівлі Міноборони, - ред.). Що він, не беручи участі у менеджменті корпорації, впливав на ухвалення рішень, будучи акціонером. Однак таких фактів немає в природі", - заявив син екс-чиновника.\r\nВін також розповів, що чиновник навесні 2018 року після скандалу з закупівлею цих машин подав заяву про відставку, "щоб відмежуватися від цієї історії", але його не прийняли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. Тим часом Гладковський оголосив голодування.