Гладковського затримали за картину

НАБУ затримало в аеропорту президента корпорації "Богдан", екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не по справі про розкрадання в оборонці, повідомляє "Страна" з посиланням на сина колишнього заступника голови РНБО Ігоря Гладковського.

Як він стверджує, мова йде про картину "Обличчя війни", яку придбав Гладковський-старший. Це портрет Володимира Путіна, виконаний з гільз. У декларації колишнього чиновника він відсутній.

Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото: "Країна"

За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії і його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.

"Він летів до Брюсселя на виставку автобусів. Рейс відклали, і батько поїхав в ресторан. На шляху в термінал його і затримали наші доблесні НАБУшники", - сказав син екс-чиновника.

"Обличчя війни" - творіння художниці Дар'ї Марченко та її партнера Даніеля Гріна, у якого був конфлікт з Гладковським з приводу іншого твору мистецтва.

Художник Даніель Грін розповів виданню, що він замовив скульптуру за 35 000 доларів. Однак так за неї і не заплатив. Ця робота виглядає як козак на одному коліні з приклоненной головою і з тризубом на спині. Він стоїть між двох стін із гільз і намагається втримати їх руками.

Наголошується, що НАБУ звинувачує Олега Гладковського у зловживанні службовим становищем (про що бюро вже офіційно оголосило), під яке не підпадають порушення в декларації. Тому, судячи з усього, мова йде про зовсім інше правопорушення - ЗМІ повідомляють, що Гладковського затримали за постачання санітарних машин для Міноборони. Про те ж пише і екс-нардеп Сергій Лещенко.

"Олег Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили "збірку" в автомобілі Богдан. Дана техніка надходила для потреб оборони без проведення тендеру і за наявності явного конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського і Порошенка", - написав Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Ігор Гладковський підтвердив, що справу про постачання машин можуть "пристебнути" до "Обличчя війни".

"Крім декларації може бути вони ще додали історію з приводу санітарних машин. Вони намагаються ставити вплив (на закупівлі Міноборони, - ред.). Що він, не беручи участі у менеджменті корпорації, впливав на ухвалення рішень, будучи акціонером. Однак таких фактів немає в природі", - заявив син екс-чиновника.

Він також розповів, що чиновник навесні 2018 року після скандалу з закупівлею цих машин подав заяву про відставку, "щоб відмежуватися від цієї історії", але його не прийняли.

Як повідомляли Українські Новини, джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. Тим часом Гладковський оголосив голодування.