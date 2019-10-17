"Слуга народу" має намір врегулювати держконтроль за медичним каннабісом

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді має намір врегулювати контроль держави за використанням медичного канабісу.

Про це сказав на брифінгу голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Багато людей плутають легалізацію звичайного куріння канабісу з медичним застосуванням, коли мова не про каннабіс, а про каннабіоїдні препарати – оілї, мазі тощо. Ми говоримо про медичне використання з дуже високим рівнем контролю держави. Ми разом з ініціативною групою готували саму систему контролю держави, і вона набагато складніша, ніж контроль опіоїдних препаратів. Але це потрібно зробити і ми не повинні цьому перешкоджати, і навіть уповільнювати, оскільки в Україні майже 2 млн людей, які відчувають біль", - сказав він.

За словами Арахамії, легалізація медичного канабісу - позитивна ініціатива, оскільки ця проблема стосується як онкохворих дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), так і ветеранів війни, які мають синдром посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

З цією ініціативою виступило також Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

"Міністерство у справах ветеранів готове до впровадження такого досвіду, проведення досліджень впливу медичного канабісу на посттравматичний стресовий розлад у форматі наших медико-діагностичних лікувальних центрів. Також ми хочемо підтримати людей, які хворіють на онкологію", - сказав на брифінгу перший заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани.

Раніше Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в державі, в тому числі короткоствольної, та права на її застосування в цілях захисту заявив, що вважає легалізацію передчасною.