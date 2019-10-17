Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів, - джерело

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міністерством оборони у корпорації "Богдан" санітарних автомобілів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Він затриманий у справі про закупівлю для потреб оборонної сфери санітарних автомобілів МАЗ, які вироблялися "Богданом", - сказав він.\r\nЗа його словами, автомобілі поставлялися для потреб оборони без проведення тендеру.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ затримало екс-першого заступника секретаря РНБО Гладковського.\r\nВ липні НАБУ провело обшуки в спорткомплексі "5 елемент" і в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про розтрату державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил в 2015-2018 роках.\r\nНа думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт (санітарні автомобілі) і здійснили його закупівлю за завищеними цінами.\r\nУ квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n