Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів, - джерело

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міністерством оборони у корпорації "Богдан" санітарних автомобілів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він затриманий у справі про закупівлю для потреб оборонної сфери санітарних автомобілів МАЗ, які вироблялися "Богданом", - сказав він.

За його словами, автомобілі поставлялися для потреб оборони без проведення тендеру.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримало екс-першого заступника секретаря РНБО Гладковського.

В липні НАБУ провело обшуки в спорткомплексі "5 елемент" і в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про розтрату державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил в 2015-2018 роках.

На думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт (санітарні автомобілі) і здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.