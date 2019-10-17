Корпорація "Богдан" називає затримання Гладковського інсинуаціями і піаром

Корпорація "Богдан" називає затримання свого керівника Олега Гладковського інсинуаціями і піаром.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба корпорації "Богдан".

"Це інсинуації, підміна понять і створення картинки. Це демонструє, що силові структури підконтрольні бажанням певних політичних сил", - сказав представник прес-служби.

Корпорація вважає звинувачення надуманими, а саме затримання – спробою розправи.

"Богдан" підкреслює, що Гладковський мав намір відвідати Брюссель для участі в міжнародній автобусної виставці Busworld.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського при спробі виїхати за кордон.

У серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.

Також Гладковський викликався на допит у справі про розкрадання в "Укроборонпромі".

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.