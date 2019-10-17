Корпорація "Богдан" називає затримання Гладковського інсинуаціями і піаром

Корпорація "Богдан" називає затримання свого керівника Олега Гладковського інсинуаціями і піаром.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба корпорації "Богдан".\r\n"Це інсинуації, підміна понять і створення картинки. Це демонструє, що силові структури підконтрольні бажанням певних політичних сил", - сказав представник прес-служби.\r\nКорпорація вважає звинувачення надуманими, а саме затримання – спробою розправи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Богдан" підкреслює, що Гладковський мав намір відвідати Брюссель для участі в міжнародній автобусної виставці Busworld.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського при спробі виїхати за кордон.\r\nУ серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.\r\nТакож Гладковський викликався на допит у справі про розкрадання в "Укроборонпромі". \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.