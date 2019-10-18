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18 жовтня 2019, пʼятниця, 07:00 8
Економіка 2019-10-18T07:00:02+03:00
Українські Новини
Ціни на гречку опустилися нижче 21 гривні у вересні

Ціни на гречку опустилися нижче 21 гривні у вересні

Гречка, Ціни на продукти, Яйця, продовольчі ціни

У вересні середні споживчі ціни на гречку зросли на 22,3%, або на 3,79 гривні, до 20,79 гривень/кг у порівнянні з серпнем.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищі ціни зафіксовані в Київській області - 23,2 гривні/кг, найнижчі - у Рівненській області - 18,49 гривні/кг

При цьому за минулий місяць ціни на яйця знизилися на 6%, або на 1,19 гривні, до 18,7 гривень за 10 штук порівняно з серпнем.

Ціни на макаронні вироби незначно підвищилися з 18,24 до 18,29 гривні/кг, рис - на 1% до 23,1 гривні/кг

Ціни на пшеничне борошно за цей період незначно знизилися на 0,9% до 11,65 гривні/кг

У вересні середні споживчі ціни житній хліб підвищилися на 0,7%, або на 0,15 гривні, до 20,54 гривні/кг порівняно з серпнем.

Ціни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту знизилася на 1,5%, або на 0,36 гривні, до 23,54 гривні/кг, на батон - незначно знизилися з 13,64 до 13,63 гривні за 500 р.

У свою чергу ціни на соняшникову олію трохи збільшилися з 34,96 до 34,97 гривні/літр порівняно з серпнем.

Цукор впав в ціні на 0,6%, або на 0,09 гривні, до 15,21 гривні/кг

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні ціни на продукти, одяг та комуналку знизилися на 0,3%.

На думку експерта, банани і апельсини впадуть у ціні.

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