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18 жовтня 2019, пʼятниця, 06:30 12
Економіка 2019-10-18T08:45:02+03:00
Українські Новини
У вересні ціни на сало виросли на 30 копійок

У вересні ціни на сало виросли на 30 копійок

Свинина, Сало, Курятина, ціни на м'ясо

У вересні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,4%, або на 0,29 гривні/кг, до 73,06 гривні/кг порівняно з серпнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 52,21 гривні/кг, найвищий - у Києві - 110,35 гривні/кг

Ціни на свинину зросли на 0,95%, або на 1,15 гривні/кг, до 122,78 гривні/кг

Ціни на курятину в тушках незначно підвищилися з 62,22 до 62,27 гривні/кг

На яловичину ціни підвищилися на 0,7%, або на 0,88 гривні/кг, до 131,12 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" констатує, що з 28 серпня по 25 вересня середня ціна на свинину знизилася на 8%, або на 3,95 гривні/кг, до 45,45 гривні/кг

Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.

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