За сентябрь свинина подешевела на 4 гривны/кг

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 28 августа по 25 сентября средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе снизилась на 8%, или на 3,95 гривны/кг, до 45,45 гривны/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

Согласно данным ассоциации, в течение указанного периода наблюдалось падение цены, однако после 25 сентября начался рост цен.

"По итогам мониторинга цен на свинину в живом весе, который проводит аналитический отдел АСУ, средняя цена закупки на этой неделе выросла более чем на 4% и достигла 47,46 гривны/кг. Так, по данным операторов рынка, большинство товарных партий на этой неделе реализовали по 46-49 гривен/кг", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в Центре и на Западе страны преимущественно встречались цены от 47 гривен/кг и выше, а в восточных областях цены приближались к нижней границе диапазона, а эпизодически и ниже.

Такое несоответствие цен объясняется большой конкуренцией между закупщиками за товарные партии на фоне ограниченного предложения свиней убойных кондиций.

Согласно сообщению, отдельные переработчики в таких условиях уменьшили объемы заготовки живца.

Большинство опрошенных ассоциацией переработчиков ожидают относительной устойчивости цен с 7 октября в пределах 46-49 гривен/кг с незначительным восходящим движением в пределах этого диапазона.

Однако уже во второй половине октября операторы ожидают возвращения нисходящего тренда, который, по их оценкам, продлится до середины ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Украина сокращает производство колбасы из свинины.

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 31 июля по 28 августа средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе незначительно снизилась с 49,5 гривны/кг до 49,4 гривны/кг.