Машини у вогні та барикади: іспанський "Майдан" перетворився на бійню

Після нещодавнього скандалу в Каталонії за незаконно винесеного вироку, активісти влаштували на вулицях неподалік від урядових будівель пожежі. Про це повідомляє іспанський канал RTVE.\r\nЛише на вулицях міста зібралися не менше 22 тисяч маніфестантів.\r\n\r\nВони спалили більше десятка машин, але найбільш радикально налаштовані протестувальники закидали поліцейських великими каменями, пляшками з займистою рідиною і ємностями з кислотою.\r\n\r\n\r\nMe dicen que esto está ocurriendo ahora en la calle Aragó. Inadmisible pic.twitter.com\/72JvWCMi3d\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nКрім того, масові бійки з поліцією сталися і в місті Жирона – там вони побудували барикади і підпалили їх. У відповідь поліцейські відкрили по демонстрантах стрілянину гумовими кулями.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротести. Фото: Twitter\/CatalunyaRadio\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українцям рекомендують утриматися від поїздок в Барселону через протести, так як раніше більше сотні туристів застрягли в аеропорту Барселони і не змогли вилетіти додому. \r\n