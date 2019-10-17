Машини у вогні та барикади: іспанський "Майдан" перетворився на бійню

Після нещодавнього скандалу в Каталонії за незаконно винесеного вироку, активісти влаштували на вулицях неподалік від урядових будівель пожежі. Про це повідомляє іспанський канал RTVE.

Лише на вулицях міста зібралися не менше 22 тисяч маніфестантів.

Вони спалили більше десятка машин, але найбільш радикально налаштовані протестувальники закидали поліцейських великими каменями, пляшками з займистою рідиною і ємностями з кислотою.

Me dicen que esto está ocurriendo ahora en la calle Aragó. Inadmisible pic.twitter.com/72JvWCMi3d — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 октября 2019 г.