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17 жовтня 2019, четвер, 10:32 11
Європа 2019-10-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Машини у вогні та барикади: іспанський "Майдан" перетворився на бійню

Машини у вогні та барикади: іспанський "Майдан" перетворився на бійню

Протест в Барселоні. Фото: Twitter/Albiol_XG
Протест в Барселоні. Фото: Twitter/Albiol_XG

Після нещодавнього скандалу в Каталонії за незаконно винесеного вироку, активісти влаштували на вулицях неподалік від урядових будівель пожежі. Про це повідомляє іспанський канал RTVE.

Лише на вулицях міста зібралися не менше 22 тисяч маніфестантів.

Вони спалили більше десятка машин, але найбільш радикально налаштовані протестувальники закидали поліцейських великими каменями, пляшками з займистою рідиною і ємностями з кислотою.

 

Крім того, масові бійки з поліцією сталися і в місті Жирона – там вони побудували барикади і підпалили їх. У відповідь поліцейські відкрили по демонстрантах стрілянину гумовими кулями.

Протести. Фото: Twitter/CatalunyaRadioПротести. Фото: Twitter/CatalunyaRadio

Як повідомляли Українські Новини, українцям рекомендують утриматися від поїздок в Барселону через протести, так як раніше більше сотні туристів застрягли в аеропорту Барселони і не змогли вилетіти додому.

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