Вже 11 областей почали подачу тепла у житлові будинки

За станом на 08:30 17 жовтня 21 область і Київ почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, у Полтавській області розпочато підключення систем опалення житлового фонду.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

За станом на ранок четверга у Полтавській області до опалення підключено 0,3% житлового фонду.

Всього теплопостачання житлових будинків розпочато в 11 областях.

Триває підключення до опалення житлового фонду у Сумській (32,8%), Житомирській (41,2%), Дніпропетровській (9,6%), Донецькій (2,4%), Вінницькій (11,5%), Харківській (9,0%) та Івано-Франківській (73,7%) областях.

У порівнянні з 16 жовтня не змінюється частка підключених до опалення житлових будинків в Київській (4,1%), Хмельницькій (4,9%) та Рівненській (16,3%) областях.

У Волинській області подача тепла в житловий фонд призупинена.

Частка підключених систем опалення об'єктів соцсфери знизилася в Чернігівській (28,3% порівняно з 30,3% на 16 жовтня) області.

Триває підключення до опалення об'єктів соцсфери в Івано-Франківській (63,8%), Кіровоградській (37,0%), Сумській (81,3%), Полтавській (49,2%), Дніпропетровській (21,4%), Рівненській (31,0%), Київській (24,5%), Миколаївській (15,0%), Закарпатській (32,3%), Луганській (40,2%), Донецькій (16,3%) та Харківської (38,9%) областях.

У порівнянні з 16 жовтня не змінюється частка підключених до опалення соціальних об'єктів у Тернопільській (11,0%), Львівській (0,2%), Житомирській (66,2%), Черкаській (30,3%), Запорізькій (2,5%), Хмельницькій (12,7%), Волинській (3,2%), Вінницькій (4,5%) областях.

У Києві до опалення підключено 93,7% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Стан підключення до тепла. Інфографіка: Мінрегіон

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