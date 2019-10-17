Госпсуд Києва "замінували" у день дебатів з позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку

Невідомий повідомив про мінування Господарського суду Києва у день дебатів з позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

Про це Українським Новинам повідомили в правоохоронних органах.

За їх даними, в 9:40 ранку надійшло повідомлення від невідомого про замінування суду.

На місце виїхала група для перевірки.

8 жовтня Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Суд призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Раніше суд закінчив з'ясування обставин по позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку.

Також раніше зуд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку. Господарський суд Києва 24 вересня почав розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку. Суд почав розглядати позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку. 20 квітня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку.