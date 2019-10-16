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16 жовтня 2019, середа, 22:48 12
Судова влада 2019-10-17T00:45:01+03:00
Українські Новини
Суд засудив до 10 років в'язниці жителя Макіївки за обстріл військових з "Граду"

Суд засудив до 10 років в'язниці жителя Макіївки за обстріл військових з "Граду"

Артемівський міський суд Донецької області засудив до 10 років в'язниці жителя Макіївки за обстріл українських військових з самохідної реактивної системи залпового вогню "Град" у складі бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 23-річний чоловік у липні 2014 року в Донецьку вступив до складу окремої артилерійської бригади "Кальміус" "Міністерства оборони" "ДНР".

Він служив на посадах механіка-водія і командира "Граду", брав участь у боях проти українських військових у районі Донецька, Сніжного, Горлівки, а також у Новоазовському та Шахтарському районах.

17 лютого 2019 року під час бою біля Луганського Бахмутського району Донецької області бойовики поранили і затримали військовослужбовці Збройних сил України.

"Під час судових слухань обвинувачений своєї вини в інкримінованому злочині не визнав, намагаючись видати себе за цивільну особу, що в темряві випадково натрапила на блокпост ЗСУ. Проте суд визначив доводи сторони звинувачення вичерпними і обґрунтованими і за скоєння особливо тяжкого злочину проти своєї держави виніс чоловіку обвинувальний вирок - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Макіївця визнали винним у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (Участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Як повідомляли Українські Новини, Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років в'язниці жителя Донецької області за спробу вчинити терористичний акт в Запоріжжі.

Раніше Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколу Бутрименка, причетного до загибелі 10 бійців спецназу під час  АТО в липні 2014 року.

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