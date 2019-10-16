Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій дозвільних органів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

У середу Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів" №165-ІХ, який Верховна Рада прийняла 3 жовтня.

Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Закон конкретизує склад окремих адміністративних правопорушень та встановлює нові склади адміністративних правопорушень.

Очікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або необґрунтованих відмов у видачі (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру або реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

Закон створює для суб'єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підписав закон про вдосконалення державних закупівель, а також закон про спліт який вимагав МВФ.