Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій дозвільних органів.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.\r\nУ середу Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів" №165-ІХ, який Верховна Рада прийняла 3 жовтня.\r\nЦей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗакон конкретизує склад окремих адміністративних правопорушень та встановлює нові склади адміністративних правопорушень.\r\nОчікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або необґрунтованих відмов у видачі (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру або реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.\r\nЗакон створює для суб'єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підписав закон про вдосконалення державних закупівель, а також закон про спліт який вимагав МВФ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n