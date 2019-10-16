Закон про вдосконалення держзакупівель підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення державних закупівель.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nУ середу Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" № 114-ІХ.\r\nЗакон покликаний запобігати корупції і забезпечувати конкурентне середовище при державних закупівлях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокумент містить низку нововведень, які будуть сприяти підвищенню ефективності закупівель, запровадження відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження тендерів, відповідність міжнародним стандартам.\r\nЗгідно з законом, використання електронної системи ProZorro стає обов'язковим для здійснення державних закупівель вартістю від 50 тисяч гривень (раніше поріг був від 200 тисяч гривень).\r\nТакож закон зобов'язує замовника надавати звіти в ProZorro про всі закупівлі вартістю від 1 копійки (раніше від 50 тисяч гривень).\r\nУ бізнесу, який переміг у тендері, буде 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції, це дасть змогу підприємцям не втратити тендер, а держзамовникам зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож документ впроваджує диференційовану плату за подачу скарги в Антимонопольний комітет України, що дозволить припинити безпідставне оскарження великої кількості закупівель та затримку проведення тендерів.\r\nТакож закон передбачає повернення плати у разі задоволення скарги постачальника.\r\nКрім того, закон посилює відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників і вводить персональну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу.\r\nТакож закон передбачає боротьбу з демпінгом, система буде вказувати на занадто низьку ціну, і постачальник має її обґрунтувати.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДокумент також передбачає нові інструменти для підвищення ефективності закупівель, зокрема електронні каталоги ProZorro Market.\r\nКрім того, закон подовжує термін закупівель ліків і вакцин через міжнародні організації до 2022.\r\nПерелік ліків і порядок закупівель буде затверджувати Кабінет Міністрів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом доходи приватних майданчиків для проведення держзакупівель через ProZorro становлять 0,5 млрд гривень на рік.