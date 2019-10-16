Закон про вдосконалення держзакупівель підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення державних закупівель.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У середу Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" № 114-ІХ.

Закон покликаний запобігати корупції і забезпечувати конкурентне середовище при державних закупівлях.

Документ містить низку нововведень, які будуть сприяти підвищенню ефективності закупівель, запровадження відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження тендерів, відповідність міжнародним стандартам.

Згідно з законом, використання електронної системи ProZorro стає обов'язковим для здійснення державних закупівель вартістю від 50 тисяч гривень (раніше поріг був від 200 тисяч гривень).

Також закон зобов'язує замовника надавати звіти в ProZorro про всі закупівлі вартістю від 1 копійки (раніше від 50 тисяч гривень).

У бізнесу, який переміг у тендері, буде 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції, це дасть змогу підприємцям не втратити тендер, а держзамовникам зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію.

Також документ впроваджує диференційовану плату за подачу скарги в Антимонопольний комітет України, що дозволить припинити безпідставне оскарження великої кількості закупівель та затримку проведення тендерів.

Також закон передбачає повернення плати у разі задоволення скарги постачальника.

Крім того, закон посилює відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників і вводить персональну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу.

Також закон передбачає боротьбу з демпінгом, система буде вказувати на занадто низьку ціну, і постачальник має її обґрунтувати.

Документ також передбачає нові інструменти для підвищення ефективності закупівель, зокрема електронні каталоги ProZorro Market.

Крім того, закон подовжує термін закупівель ліків і вакцин через міжнародні організації до 2022.

Перелік ліків і порядок закупівель буде затверджувати Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради.

Тим часом доходи приватних майданчиків для проведення держзакупівель через ProZorro становлять 0,5 млрд гривень на рік.