"Слуга народу" до кінця року подасть законопроект, який врегулює референдуми

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір зареєструвати в парламенті законопроект про народовладдя до кінця 2019 року.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив журналістам, передають Українські Новини.

Фракція має намір подати законопроект, який би регулював інструменти народовладдя, зокрема, процедуру референдуму.

Корнієнко зазначив, що ініціатори розробляють концепції, за яких можна було б застосовувати діджиталізацію.

За словами депутата, політсила має намір відхилити аналогічну ініціативу про врегулювання референдуму голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Він навіть не буде альтернативним. Це буде більш комплексний законопроект, де будуть прописані всі методи народовладдя", - наголосив політик.

Корнієнко також не вважає за доцільне регулювання референдуму до зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

"Якщо у нас є проблема з ринком землі - давайте вирішувати проблему з ринком землі, а не створювати спеціально для вирішення проблеми з ринком землі проблему закону про референдум", - зазначив перший заступник голови "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дмитро Разумков, який не виключав референдум щодо мови, вважає, що приймати рішення про декомунізацію також потрібно з допомогою референдумів.