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17 жовтня 2019, четвер, 08:08 16 Документ
Кабмін 2019-10-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Перша зарплата міністра Соколовської була нижче, ніж у її заступників

Перша зарплата міністра Соколовської була нижче, ніж у її заступників

Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну
Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну

Перша заробітна плата міністра соціальної політики Юлії Соколовської за вересень становила 24,3 тис. гривень, її заступників - від 26 тис. до 32,4 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 81,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Соколовської у вересні, становила 24 395 гривень, з них зарплата – 16 000 гривень, надбавка за вислугу років – 3 360 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 3 200 гривень, перерахунок зарплати за серпень – 1 108 гривень, індексація - 726 гривень.

Податки і збори становили 4 757 гривні.

Зарплата заступника міністра Наталії Ненюченко з 16 по 30 вересня становила 26 046 гривень, Олега Коваля (з 10 по 30 вересня) – 31 196 гривень, Віталія Музиченка (з 16 по 30 вересня) – 27 366 гривень, зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Сергія Ніжинського (з 10 по 30 вересня) становила 32 411 гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича – 81 162 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Соколовська задекларувала квартири в Києві та Вінницькій області і 1,2 млн гривень доходів.

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