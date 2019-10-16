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  • "Волга" влетіла в маршрутку під Одесою: літня жінка загинула, 6 осіб у лікарні
16 жовтня 2019, середа, 19:34 23
Події 2019-10-16T22:15:03+03:00
Українські Новини
"Волга" влетіла в маршрутку під Одесою: літня жінка загинула, 6 осіб у лікарні

"Волга" влетіла в маршрутку під Одесою: літня жінка загинула, 6 осіб у лікарні

1 людина загинула і 6 ушпиталено в середу через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю пасажирського маршрутного мікроавтобуса "Доброслав - Одеса" на 21-му км Старокиївського шосе в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 52-річний водій автомобіля "ГАЗ" скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом на зустрічній смузі. В результаті ДТП 82-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці аварії.

Ще 6 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їх ушпиталено.

Обставини події встановлюються.

ДТП в Одеській області. Фото: ДТП в Одеській області. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня в Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку, загинули 9 осіб. Водій вантажівки провину не визнав, але його заарештували. Тим часом з'явилося відео масштабного смертельного ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якому загинули 9 осіб.

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