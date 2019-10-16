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16 жовтня 2019, середа, 19:19 10
Зовнішня політика 2019-10-16T22:00:04+03:00
Українські Новини
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Барселону

Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Барселону

Барселона. Фото: pixabay
Барселона. Фото: pixabay

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Барселони (Іспанія) через масові протести в той час, як сотні туристів застрягли в аеропорту Барселони.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, передають Українські Новини.

Генеральне консульство України в Барселоні повідомляє, що на 17 і 18 жовтня в місті запланованоі масові протести, тому очікується погіршення ситуації з безпекою та можливі перебої в роботі транспорту. У зв'язку з цим консульство рекомендує українцям перенести поїздки до Барселони і передмістя на інший день.

За даними ЗМІ, протести в Іспанії проходять через арешт 9 колишніх керівників руху за незалежність Каталонії.

Протестувальники блокують автомобільні дороги та залізничні колії, розбивають автомобілі правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новин, в аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасовано. Раніше в ході заворушень в Каталонії постраждало понад 50 людей, 12 було затримано.

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