В незаймані норми законопроекту дозволили вносити правки: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Верховна Рада дозволила вносити правки до законопроекту в ті його норми, яких парламентарії не торкалися при розгляді в 1-му читанні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання" № 163-ІХ.

Згідно з ним, профільний комітет зможе внести пропозиції та поправки в ті структурні частини законопроекту, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було відзначено у висновках профільного комітету та/або експертного підрозділів Апарату Ради й оголошено головуючим на пленарному засіданні при розгляді такого законопроекту в першому читанні.

Такі поправки вносяться в двотижневий термін.

До повторного 2-го читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в десятиденний строк після дня попереднього 2-го читання і лише в ті розділи, глави, статті, їх частини, пункти, підпункти, які не були взяті до 2-му читанні.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують.

Тим часом Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.