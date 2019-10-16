Зеленський підписав закон про спліт, який вимагав МВФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про спліт. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

12 вересня Рада підтримала в цілому законопроект №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Метою закону є дерегулювання та зменшення кількості точок дотику бізнесу і держави: зменшення регулюючих і контролюючих органів; зменшення погоджувальних процедур, а також зниження корупційних ризиків.

Закон передбачає передачу частини повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вказується, що ці повноваження стосуються регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і керування майном при будівництві житла та операцій із нерухомістю.

Крім того, передбачається передача інших повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національному банку, внесення змін до закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" та закон "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою уніфікації порядку здійснення процедур ліцензування і регулювання НБУ і НКЦПФР.

Також передбачається скасування закону "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" і декрет Кабміну "Про довірчі товариства" з метою усунення надмірного регулювання.

Законопроєкт приводить регулювання і нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність із міжнародними стандартами.

Ухвалення закону про спліт є також одним із пунктів меморандуму співпраці з МВФ у рамках програми standby.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом прийняти в цілому законопроект №2413 "Про консолідацію функцій з держрегулювання ринків фінпослуг" (про спліті) до квітня 2019 року.

Тим часом малий і середній бізнес за ветування Президентом законів про програмне РРО та кеш-бек.