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12 сентября 2019, четверг, 14:30 182
Верховная Рада и партии 2019-09-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
Государство будет меньше контролировать бизнес: Рада утвердила закон о сплите

Государство будет меньше контролировать бизнес: Рада утвердила закон о сплите

Верховная Рада 9 созыва. Фото:
Верховная Рада 9 созыва. Фото: "Информатор"

Верховная Рада утвердила закон о сплите. За проект постановления №1069-2 проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

12 сентября Рада во втором чтении поддержала в целом законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Целью законопроекта является дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства: уменьшение регулирующих и контролирующих органов; уменьшение согласительных процедур, а также снижение коррупционных рисков.

Законопроект предусматривает передачу части полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Указывается, что эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

Кроме того, предусматривается передача остальных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальному банку, внесение изменений в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования НБУ и НКЦБФР.

Также предусматривается отмена закона "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрет Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Законопроект приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.

Принятие закона о сплите является также одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by.

Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом принять в целом законопроект №2413 "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" (о сплите) до апреля 2019 года.

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