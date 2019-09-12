Государство будет меньше контролировать бизнес: Рада утвердила закон о сплите

Верховная Рада утвердила закон о сплите. За проект постановления №1069-2 проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

12 сентября Рада во втором чтении поддержала в целом законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".



Целью законопроекта является дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства: уменьшение регулирующих и контролирующих органов; уменьшение согласительных процедур, а также снижение коррупционных рисков.



Законопроект предусматривает передачу части полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Указывается, что эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.



Кроме того, предусматривается передача остальных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальному банку, внесение изменений в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования НБУ и НКЦБФР.



Также предусматривается отмена закона "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрет Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.



Законопроект приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.



Принятие закона о сплите является также одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by.



Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом принять в целом законопроект №2413 "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" (о сплите) до апреля 2019 года.