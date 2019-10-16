У Болгарії поліція заарештувала шість вболівальників футболу за прояв расизму до гравців

Після того, як президент футбольного союзу Болгарії подав у відставку з-за дискримінації на адресу гравців, болгарська поліція вирахувала 15 вболівальників, які проявили расизм по відношенню до учасників футбольної команди, і заарештувала 6 з них. Про це передає BBC News.\r\nПеремога Англії з рахунком 6:0 на Євро-2020 над Болгарією була зупинена двічі в першому таймі після расистських выскзываний з боку вболівальників.\r\n"Ми не терпимо такої поведінки", - заявив уповноважений Міністерства внутрішніх справ Болгарії Георгій Гаджиєв.\r\nСамі ж футболісти також засудили дії з боку вболівальників. Так, болгарський тренер і футболіст Красимір Балаков заявив, що засуджує всі форми расизму як неприйнятну поведінку, що суперечить нормальним людським відносинам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМіж тим Англійська футбольна асоціація УЄФА засудили дії вболівальників "ультрас" болгарських бойовиків, а Олександр Чеферін, президент європейського керівного органу спорту, закликав "футбольну сім'ю і уряду" "вести війну з расистами".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Міжнародна федерація футболу покарала Російський футбольний союз (РФС) штрафом в розмірі 30 тис. швейцарських франків за поведінку російських уболівальників під час товариського матчу Росія - Франція в Петербурзі.\r\nКрім того, популярну платформу для вивчення мови Duolingo звинуватили в обмеженні мігрантів за некоректні фрази.