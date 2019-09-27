Duolingo обвинили в расизме и ущемлении мигрантов за фразу "Они тут легально?"

Популярную платформу для изучения языка Duolingo обвинили в ущемлении мигрантов за некорректные фразы, передает "Hromadske".

В занятиях по испанскому языку пользователи обратили внимание на предложенные для перевода предложения "его надо задержать" и "они здесь легально?".

В частности, девушка, чей парень является пользователем приложения, опубликовала скриншот с этими задача в Twitter. За несколько дней сообщение собрало более тысячи ретвитов, а другие пользователи обвинили компанию в расизме и дискриминации мигрантов.

После этого основатель Duolingo Луис Фон Ан в ответе на твит пользовательницы заявил, что оба предложения были вырваны из контекста и не появлялись рядом. Он также заверил, что их удалили из базы данных компании.

"Я сам иммигрант из Гватемалы, поэтому никакого умысла не было", - добавил Фон Ан.

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