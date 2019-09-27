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27 сентября 2019, пятница, 16:28 140
Технологии 2019-09-27T16:33:11+03:00
Українські Новини
Duolingo обвинили в расизме и ущемлении мигрантов за фразу "Они тут легально?"

Duolingo обвинили в расизме и ущемлении мигрантов за фразу "Они тут легально?"

Логотип Duolingo. Фото: duolingo
Логотип Duolingo. Фото: duolingo

Популярную платформу для изучения языка Duolingo обвинили в ущемлении мигрантов за некорректные фразы, передает "Hromadske".

В занятиях по испанскому языку пользователи обратили внимание на предложенные для перевода предложения "его надо задержать" и "они здесь легально?".

В частности, девушка, чей парень является пользователем приложения, опубликовала скриншот с этими задача в Twitter. За несколько дней сообщение собрало более тысячи ретвитов, а другие пользователи обвинили компанию в расизме и дискриминации мигрантов.

После этого основатель Duolingo Луис Фон Ан в ответе на твит пользовательницы заявил, что оба предложения были вырваны из контекста и не появлялись рядом. Он также заверил, что их удалили из базы данных компании.

"Я сам иммигрант из Гватемалы, поэтому никакого умысла не было", - добавил Фон Ан.

Как сообщали Українськы Новини, в США пригрозили не пустить на свою территорию "караван" мигрантов из Гондураса. Ранее в Словакии депутата лишили мандата за расизм. Напомним, новый джемпер Gucci спровоцировал расистский скандал.

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