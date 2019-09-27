Duolingo обвинили в расизме и ущемлении мигрантов за фразу "Они тут легально?"

Популярную платформу для изучения языка Duolingo обвинили в ущемлении мигрантов за некорректные фразы, передает "Hromadske".\r\nВ занятиях по испанскому языку пользователи обратили внимание на предложенные для перевода предложения "его надо задержать" и "они здесь легально?".\r\n\r\nВ частности, девушка, чей парень является пользователем приложения, опубликовала скриншот с этими задача в Twitter. За несколько дней сообщение собрало более тысячи ретвитов, а другие пользователи обвинили компанию в расизме и дискриминации мигрантов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле этого основатель Duolingo Луис Фон Ан в ответе на твит пользовательницы заявил, что оба предложения были вырваны из контекста и не появлялись рядом. Он также заверил, что их удалили из базы данных компании.\r\n\r\n"Я сам иммигрант из Гватемалы, поэтому никакого умысла не было", - добавил Фон Ан.\r\nКак сообщали Українськы Новини, в США пригрозили не пустить на свою территорию "караван" мигрантов из Гондураса. Ранее в Словакии депутата лишили мандата за расизм. Напомним, новый джемпер Gucci спровоцировал расистский скандал.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n