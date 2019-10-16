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16 жовтня 2019, середа, 17:10 30
Зовнішня політика 2019-10-16T19:00:03+03:00
Українські Новини
Сайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити, - місія ООН

Сайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити, - місія ООН

ООН.
ООН.

У той час, як в ООН обурилися безкарністю нападів на журналістів, моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні говорить про незаконну діяльність сайту "Миротворець" і закликає депутатів Верховної Ради ініціювати його закриття.

Про це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передають Українські новини.

"Я знову і знову нагадую один дуже відомий вам момент - це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їх даних, у свою чергу, сановить небезпеку для таких осіб", - сказав він.

Представник ООН додав, що людину, яка постала перед судом щодо конфлікту на Донбасі й чиї дані були опубліковані на "Миротворці", убили на сходовому майданчику її будинку в Маріуполі.

"На жаль, контактні дані журналістів все ще залишаються на сайті, що становить для них небезпеку", - наголосив дипломат.

Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Як повідомляли Українські новини, 10 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати закриття "Миротворця". Раніше в ООН заявили, що сайт "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності.

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