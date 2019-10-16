Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине обеспокоена безнаказанностью нападений на журналистов.\r\nОб этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.\r\n"Наша первая и главная обеспокоенность - физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ. Совсем недавно журналист Вадим Комаров 20 июня был жестоко атакован и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на Шеремета не призваны к ответу за 3 года", - отметил он.\r\nПредставитель ООН заявил, что во всех отчетах организации упоминается недопустимость безнаказанности таких нападений.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Мы всегда подчеркиваем, что пока виновные в нападении пользуются безнаказанностью за свои предыдущие нарушения, то невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов", - сказал дипломат.\r\nУпоминались и нападения на пресс-конференцию в издании "Укринформ" 30 июля.\r\n"Когда полиция прибыла на место преступления, то нарушители все еще были там, однако полиция не идентифицировала их, чтобы потом выдвинуть им обвинения", - отметил зампредседателя мониторинговой миссии.\r\nМоро призвал депутатов публично осуждать нападения на СМИ и продолжить практику временных следственных комиссий, как в случае с комиссией Рады по расследованию нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, журналисты из 150 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибших коллег. НСЖУ заявил, что в было мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении медийщиков.\r\nТем временем НСЖУ и Freedom House начали кампанию по борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов.