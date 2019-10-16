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16 октября 2019, среда, 16:56 13
Внешняя политика 2019-10-16T16:57:31+03:00
Українські Новини
Первая и главная обеспокоенность: В ООН возмутились безнаказанностью нападений на журналистов

Первая и главная обеспокоенность: В ООН возмутились безнаказанностью нападений на журналистов

Журналистика. Фото: TV5 Запорожье
Журналистика. Фото: TV5 Запорожье

Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине обеспокоена безнаказанностью нападений на журналистов.

Об этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.

"Наша первая и главная обеспокоенность - физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ. Совсем недавно журналист Вадим Комаров 20 июня был жестоко атакован и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на Шеремета не призваны к ответу за 3 года", - отметил он.

Представитель ООН заявил, что во всех отчетах организации упоминается недопустимость безнаказанности таких нападений.

"Мы всегда подчеркиваем, что пока виновные в нападении пользуются безнаказанностью за свои предыдущие нарушения, то невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов", - сказал дипломат.

Упоминались и нападения на пресс-конференцию в издании "Укринформ" 30 июля.

"Когда полиция прибыла на место преступления, то нарушители все еще были там, однако полиция не идентифицировала их, чтобы потом выдвинуть им обвинения", - отметил зампредседателя мониторинговой миссии.

Моро призвал депутатов публично осуждать нападения на СМИ и продолжить практику временных следственных комиссий, как в случае с комиссией Рады по расследованию нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщали Українські Новини, журналисты из 150 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибших коллег. НСЖУ заявил, что в было мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении медийщиков.

Тем временем НСЖУ и Freedom House начали кампанию по борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов.

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