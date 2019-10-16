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16 жовтня 2019, середа, 17:08 4
Бізнес 2019-10-16T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Дарниця" хоче придбати компанії в Європі, Північній Америці та Україні

"Дарниця" хоче придбати компанії в Європі, Північній Америці та Україні

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) розглядає можливість придбання компаній в Європі, Північній Америці та Україні.

Про це повідомив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми перебуваємо в декількох процесах Due Diligence. Наступного року, я сподіваюся, ми зможемо зробити оголошення з цього приводу, але зараз ці процеси вимагають конфіденційності. Ми розглядаємо можливість придбання компаній, так і спільної розробки для виходу на європейський, так і на північноамериканський ринки", - сказав Шимків.

Він також додав, що "Дарниця" розглядає можливість придбання компаній не тільки за кордоном, але і в Україні.

На сьогодні Шимків охарактеризував частку експорту "Дарниці" як незначну, на внутрішній ринок поставляється понад 90% продукції.

При цьому кампанія розглядає екстенсивний шлях виходу на міжнародні ринки, не тільки за рахунок нарощування експорту, але і за рахунок збільшення присутності за кордоном шляхом придбань і партнерства.

Шимків додав, що компанія вивчає питання виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (сировини) в Україні, але поки компанію стримує питання вартості.

Зараз "Дарниця" закуповує активні фармацевтичні інгредієнти в основному в Китаї та Індії.

Як повідомляли Українські Новини, фармацевтична компанія "Дарниця" коштує більш як $400 млн, згідно з нещодавно проведеної незалежної оцінки.

За 9,91% акцій "Дарниці" належать компаніям "Луада", "Алукон", "Данск", "Ростим", "Балу Сервіс", "Фам Капітал", "Данилан" і "Ніком Сервіс" та 7,3% - компанії "Фарммедінвест".

Співвласником компанії є бізнесмен Гліб Загорій.

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