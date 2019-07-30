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30 июля 2019, вторник, 08:45 639
Экономика 2019-07-30T08:45:01+03:00
Українські Новини
Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, – Шимкив

Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, – Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница", согласно недавно проведенной независимой оценке, стоит более $400 млн.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

По его словам, фармацевтика является перспективной отраслью, поэтому в мире рыночные мультипликаторы оценки фармбизнеса существенно превышают средние мультипликаторы в других отраслях.

"Когда речь идет о покупке бизнеса, средние мультипликаторы при оценке генерических компаний составляют 10 EBITDA. Существуют сделки с мультипликатором 27-28. Например, глобальная сделка по приобретению компании Shire компанией Takeda оценивается в $81 млрд", - сказал Шимкив.

Он подчеркнул, что украинская фарма соответствует мировому тренду.

"Мы – часть динамично развивающегося и растущего мирового рынка. При этом Украина входит в список самых быстрорастущих рынков в мировой фармотрасли. Темпы роста украинской фармацевтики в последние годы составляют в среднем 11% в год. Это втрое выше показателей экономики Украины в целом", - сказал он.

Мультипликаторы для украинских фармпредприятий Шимкив оценивает на уровне 8-10 в зависимости от портфеля компании. При этом он подчеркнул, что продуктовый портфель "Дарницы" отличается от многих конкурентов и является ее преимуществом.

"Если сравнивать с конкурентами, у нас интересная специализация. У компаний-лидеров портфель в основном состоит из препаратов "нос", "горло" и "диабет". У нас фокус на "сердце" (кардиопрепараты), "проблемах боли" и "нервной системе", - рассказал топ-менеджер.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Больше новостей о: Лекарства Дмитрий Шимкив Фармацевтическая фирма "Дарница" Фармацевтика Darnitsa Group

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