Портнов висунув Рябошапці ультиматум через виклик Лукаш на допит

Андрій Портнов поінформував про подачу в Держбюро розслідувань заяви щодо слідчого управління спецрозслідувань ГПУ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Інформуючи про подання заяви, Портнов звернувся до генерального прокурора Руслану Рябошапке.

"Пан Генеральний прокурор, ми Вам пропонували протягом доби звільнити слідчого, який невдало відправив порядку Олені Лукаш. Раз Ви не розчули, ловіть від нашого колеги Юрія Іващенка юридичний документ. Його суть у тому, що це справа Ви довірили слідчому, якого ми звинувачуємо в цілій серії злочинів - декларуванні недостовірної інформації, легалізації злочинних доходів, купівлі невідомо за які гроші 62 гектарів землі і десятків об'єктів нерухомості, несплату податків та інших. Ну і ще одна проблема. Під час Вашого Генерального прокурорства сім'я цього слідчого, з метою приховати майно від конфіскації, оформила на себе нерухомі активи перебуває в розшуку депутата Скуратівського. Як ми і обіцяли, починаємо потихеньку надягати вам цю історію на голову. А слідчого можна вже не звільняти, ми його за короткий термін перетворимо в учасника злодійський малини і будемо асоціювати тепер тільки з Вами, раз Ви надали йому таку високу довіру", - написав Він.

Тим часом Рябошапка переслідує Лукаш за дослідження з євроінтеграції.

Раніше Портнов дав Рябошапке 1 робочий день, щоб звільнити слідчого по справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень.