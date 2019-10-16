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16 жовтня 2019, середа, 10:00 13
Суспільство 2019-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Україну накрило густим туманом: опубліковані правила поведінки для водіїв і пішоходів

Україну накрило густим туманом: опубліковані правила поведінки для водіїв і пішоходів

Похмуру погоду і туман синоптики прогнозують до кінця тижня в центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий. Очікуються пориви вітру в 5 – 10 м/с, передає Гідрометцентр. прес-службі КМДА попередили про тумані в столиці і розповіли про правила поведінки.

"Вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказали в міськдержадміністрації.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Більш уважними слід бути пішоходам і велосипедистам. По можливості потрібно використовувати флікери і жилети зі світловідбиваючими вставками.

Як повідомляли Українські Новини, Київ накрив густий туман: ДСНС попередила про перший рівень небезпеки.

Також повідомлялося, що Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптик попередила про сильні тумани.

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