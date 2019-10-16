Україну накрило густим туманом: опубліковані правила поведінки для водіїв і пішоходів

Похмуру погоду і туман синоптики прогнозують до кінця тижня в центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий. Очікуються пориви вітру в 5 – 10 м\/с, передає Гідрометцентр. прес-службі КМДА попередили про тумані в столиці і розповіли про правила поведінки.\r\n"Вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказали в міськдержадміністрації.\r\nФахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:\r\n\r\nзнизити швидкість руху;\r\nза наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;\r\nтримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;\r\nпри зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;\r\nуникати різких маневрів на дорозі.\r\n\r\nБільш уважними слід бути пішоходам і велосипедистам. По можливості потрібно використовувати флікери і жилети зі світловідбиваючими вставками.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київ накрив густий туман: ДСНС попередила про перший рівень небезпеки.\r\nТакож повідомлялося, що Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптик попередила про сильні тумани.