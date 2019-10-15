У Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік

Чоловік загинув в результаті вибуху гранати в автомобілі у Конотопському районі Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Вибух стався у вівторок вдень.

Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля, який довго стояв незачиненим біля гаража, виявив предмет схожий на гранату.

Для того щоб з'ясувати, що це за предмет, він запросив свого знайомого.

Граната вибухнула, поки чоловік оглядав знахідку.

В результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі.

На місці події працюють поліцейські і фахівці-вибухотехніки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

На даний момент правоохоронці встановлюють, яким чином граната виявилася в салоні автомобіля.

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