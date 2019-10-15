У Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік

Чоловік загинув в результаті вибуху гранати в автомобілі у Конотопському районі Сумської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.\r\nВибух стався у вівторок вдень.\r\nПравоохоронці встановили, що 39-річний місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля, який довго стояв незачиненим біля гаража, виявив предмет схожий на гранату.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля того щоб з'ясувати, що це за предмет, він запросив свого знайомого.\r\nГраната вибухнула, поки чоловік оглядав знахідку.\r\nВ результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі.\r\nНа місці події працюють поліцейські і фахівці-вибухотехніки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження. \r\nНа даний момент правоохоронці встановлюють, яким чином граната виявилася в салоні автомобіля.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі кинули гранату в будинок депутата Рівненської міськради.\r\nРаніше в Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА в Києві намагалися підірвати авто українського розвідника, однак постраждав сам диверсант.