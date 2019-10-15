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  • У Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік
15 жовтня 2019, вівторок, 23:17 13
Події 2019-10-16T00:45:01+03:00
Українські Новини
У Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік

У Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік

Вибух гранати в Сумській області
Вибух гранати в Сумській області

Чоловік загинув в результаті вибуху гранати в автомобілі у Конотопському районі Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Вибух стався у вівторок вдень.

Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля, який довго стояв незачиненим біля гаража, виявив предмет схожий на гранату.

Для того щоб з'ясувати, що це за предмет, він запросив свого знайомого.

Граната вибухнула, поки чоловік оглядав знахідку.

В результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі.

На місці події працюють поліцейські і фахівці-вибухотехніки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

На даний момент правоохоронці встановлюють, яким чином граната виявилася в салоні автомобіля.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі кинули гранату в будинок депутата Рівненської міськради.

Раніше в Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції.

А в Києві намагалися підірвати авто українського розвідника, однак постраждав сам диверсант.

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