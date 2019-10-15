Рябошапка призначив собі двох заступників, забувши провести конкурс, - депутат

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив двох заступників без проведення конкурсу. Про це Бужанський написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Бужанський написав, що Рябошапка призначив двох заступників, "забувши" провести конкурс.

"Як ви знаєте, наш шановний Генеральний Прокурор, чомусь забувши провести конкурс, призначив собі двох заступників. Одним з яких, на щастя для нас всіх випадково, виявився пан (Віталій) Касько ... Як багато хто з вас пам'ятають, кілька років тому вибухнув скандал. Виявилося, що звільнений з ГПУ Касько приватизував службову квартиру. Хтось з гпушників дав брифінг, на якому розповів подробиці хитрощів, за допомогою яких Касько виклянчив цю квартиру у Батьківщини. І х*ін би з ним, але Касько образився, відчув честь і гідність, і пішов захищати їх у суді. З позовом до Генпрокуратури. Програв, але жити в зганьбленій квартирі було принизливо і гидко, і Касько пішов у апеляцію. Програв і її. А 155 квадратних метрів відверто дратували, і Касько в червні 19-го року подав касацію у Верховний Суд", - написав Бужанський.

Так, Бужанський зазначив, що завтра відбудеться судове засідання за позовом Касько проти ГПУ.

"Позивач Касько буде битися проти Генпрокуратури, другою людиною в якій є заступник генпрокурора Касько. Касько проти Касько. Якщо суддя не зійде з розуму, то вболіваємо за обидві сторони. А чи немає тут якогось конфлікту інтересів, ви як думаєте? Чи не вийде так, що ГПУ виграє, тому що заступник генпрокурора Касько включив адмінресурс? Або програє, тому що заступник генпрокурора Касько вирішив підіграти позивачу Касько?" - підсумував Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, Лукаш просить ДБР розслідувати можливе незаконне призначення Рябошапкою двох своїх заступників.

Раніше Рябошапка призначив заступника генпрокурора Тропака.