Президент футбольного союзу Болгарії йде у відставку через расизм з боку фанатів

Президент футбольного союзу Болгарії Борислав Михайлов заявив про свій відхід у відставку через прояви расизму на адресу темношкірих гравців команди "Три лева". Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що причиною відходу став інцидент після матчу відбору на Євро-2020 Болгарія — Англія. Болгарські фанати весь час вигукували образливі расистські фрази на адресу темношкірих гравців англійської команди "Три лева" і імітували звуки мавп, що викликало обурення у Михайлова.

Болгарський футбольний союз підтримав президента футбольного союзу Болгарії і заявив, що напруженість під час матчу "створила згубну для болгарського футболу атмосферу" і що "Михайлов готовий всіляко допомагати розвиватися болгарського футболу".

Крім того, уряд Болгарії і, зокрема, прем'єр-міністр країни Бойко Борисов навпаки закликали припинити співпрацю з федерацією футболу, поки її голова Борислав Михайлов не подасть у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутати від "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку звинуватили в расизмі на адресу свого колллеги-однопартійця. На своїй сторінці у Facebook вона назвала Жана Беленюка "чорношкірим красенем", чим викликала обурення.

Крім того, популярну платформу для вивчення мови Duolingo звинуватили в обмеженні мігрантів за некоректні фрази.