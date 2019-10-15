підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Життя
  • Президент футбольного союзу Болгарії йде у відставку через расизм з боку фанатів
15 жовтня 2019, вівторок, 20:42 4
Життя 2019-10-15T22:15:01+03:00
Українські Новини
Президент футбольного союзу Болгарії йде у відставку через расизм з боку фанатів

Президент футбольного союзу Болгарії йде у відставку через расизм з боку фанатів

Футбольний м'яч, Фото: pixabay
Футбольний м'яч, Фото: pixabay

Президент футбольного союзу Болгарії Борислав Михайлов заявив про свій відхід у відставку через прояви расизму на адресу темношкірих гравців команди "Три лева". Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що причиною відходу став інцидент після матчу відбору на Євро-2020 Болгарія — Англія. Болгарські фанати весь час вигукували образливі расистські фрази на адресу темношкірих гравців англійської команди "Три лева" і імітували звуки мавп, що викликало обурення у Михайлова.

Болгарський футбольний союз підтримав президента футбольного союзу Болгарії і заявив, що напруженість під час матчу "створила згубну для болгарського футболу атмосферу" і що "Михайлов готовий всіляко допомагати розвиватися болгарського футболу".

Крім того, уряд Болгарії і, зокрема, прем'єр-міністр країни Бойко Борисов навпаки закликали припинити співпрацю з федерацією футболу, поки її голова Борислав Михайлов не подасть у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутати від "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку звинуватили в расизмі на адресу свого колллеги-однопартійця. На своїй сторінці у Facebook вона назвала Жана Беленюка "чорношкірим красенем", чим викликала обурення.

Крім того, популярну платформу для вивчення мови Duolingo звинуватили в обмеженні мігрантів за некоректні фрази.

Більше новин про: Спорт Футбол

Архів
Новини
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Зеленський вирішив ввести дворічний мораторій на перевірку ФОП 21:46
Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі 21:26
Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області 21:18
Засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування 21:00
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok