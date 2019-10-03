подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 19:33 640
Верховная Рада и партии 2019-10-03T19:37:51+03:00
Українські Новини
Депутата Богуцкую обвинили в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко"

Депутата Богуцкую обвинили в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко"

Богуцкая Лиза Фото: Znaj.ua
Богуцкая Лиза Фото: Znaj.ua

Депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую обвинили в расизме в адрес своего колллеги-однопартийца. На своей странице в Facebook она назвала Жана Беленюка "чернокожим красавцем", чем  вызвала  возмущение и спровоцировала споры в соцсети, передают Українські Новини.

 

"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" — написала она в Facebook.

Депутат не ожидала, что ее похвала и проявление восхищения коллеге вызовет негодование и критику в ее адрес. В комментариях под постом люди начали обвинять Богуцкую в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко".

Скриншот: facebook.com/geo.yа.1Скриншот: facebook.com/geo.yа.1

Кроме того, ее однопартиец Гео Лерос также возмутился постом коллеги, сделав скриншот и разместив его у себя на странице.

"Я считаю, что некоторым людям в некоторых вопросах лучше молчать. Shame [позор]", — написал он.

Скриншот: facebook.com/geo.yа.1Скриншот: facebook.com/geo.yа.1

Через час Богуцкая опубликовала пост с извинениями, написав, что не ожидала обвинений в дискриминации.

"Даже не ожидала, что такое количество людей увидит в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери — марокканец. И это был студенческий брак. Поэтому что такое расовая дискриминация — я знаю не понаслышке. И пережила на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений", — написала она.

Как сообщали Українські Новини, Елизавета Богуцкая на предвыборном съезде партии "Слуга народа", близкой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, была представлена под №100 в списке кандидатов в депутаты от данного политобъединения.

Кроме того, во время первого заседания новой Верховной Рады Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Депутат написала кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот.

Также, экс-Президент Петр Порошенко прокомментировал слухи о "путче".

Больше новостей о: Верховная Рада Жан Беленюк Партия "Слуга народа" Богуцкая Лиза Лиза Богуцкая

Архив
Новости
ООН призывает фотографироваться с едой и бороться с пищевыми отходами 19:39
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Я слышу вас: Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера" 19:37
Депутата Богуцкую обвинили в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко" 19:33
Ветированный Зеленским закон о химической кастрации педофилов отменила Рада 19:32
Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз 19:05
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok