Депутата Богуцкую обвинили в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко"

Депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую обвинили в расизме в адрес своего колллеги-однопартийца. На своей странице в Facebook она назвала Жана Беленюка "чернокожим красавцем", чем вызвала возмущение и спровоцировала споры в соцсети, передают Українські Новини.

"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" — написала она в Facebook.

Депутат не ожидала, что ее похвала и проявление восхищения коллеге вызовет негодование и критику в ее адрес. В комментариях под постом люди начали обвинять Богуцкую в расизме и припомнили ей "путч Петра Порошенко".

Скриншот: facebook.com/geo.yа.1

Кроме того, ее однопартиец Гео Лерос также возмутился постом коллеги, сделав скриншот и разместив его у себя на странице.

"Я считаю, что некоторым людям в некоторых вопросах лучше молчать. Shame [позор]", — написал он.

Скриншот: facebook.com/geo.yа.1

Через час Богуцкая опубликовала пост с извинениями, написав, что не ожидала обвинений в дискриминации.

"Даже не ожидала, что такое количество людей увидит в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери — марокканец. И это был студенческий брак. Поэтому что такое расовая дискриминация — я знаю не понаслышке. И пережила на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений", — написала она.

Как сообщали Українські Новини, Елизавета Богуцкая на предвыборном съезде партии "Слуга народа", близкой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, была представлена под №100 в списке кандидатов в депутаты от данного политобъединения.

Кроме того, во время первого заседания новой Верховной Рады Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Депутат написала кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот.

Также, экс-Президент Петр Порошенко прокомментировал слухи о "путче".