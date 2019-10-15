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15 жовтня 2019, вівторок, 19:45 35
Суспільство 2019-10-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає, - опитування КМІС

Рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає, - опитування КМІС

Рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з вереснем знизився з 73% до 66%, прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17% до 10%, а рейтинг голови "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка зріс з 20% до 24%, а голови політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко – з 19% до 23%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передають Українські Новини.

При цьому рейтинг колишнього Президента Петра Порошенка впав на 1% (з 12% до 11%), голови Верховної Ради Дмитра Разумкова знизився на 6% (з 33% до 27%), рейтинг лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука не змінився - 25%.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 9 по 11 жовтня 2019 року серед 1 200 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмайєра".

А за даними вересневого опитування, Зеленському довіряли 79,4% громадян.

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