Рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає, - опитування КМІС

Рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з вереснем знизився з 73% до 66%, прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17% до 10%, а рейтинг голови "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка зріс з 20% до 24%, а голови політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко – з 19% до 23%.\r\nПро це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передають Українські Новини.\r\nПри цьому рейтинг колишнього Президента Петра Порошенка впав на 1% (з 12% до 11%), голови Верховної Ради Дмитра Разумкова знизився на 6% (з 33% до 27%), рейтинг лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука не змінився - 25%.\r\nОпитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 9 по 11 жовтня 2019 року серед 1 200 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 3%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмайєра".\r\nА за даними вересневого опитування, Зеленському довіряли 79,4% громадян.