В Україні можуть ввести подвійне громадянство

МЗС України займається розробкою законопроекту про надання подвійного громадянства. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

"У нас в уряді є кілька підходів до того, як повинна бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли для того, щоб працювати над цим питанням. Ми починали з того, що це питання сприймався як щось космічне і нереалізоване. А зараз ми вже обговорюємо конкретний законопроект", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.

Нагадаємо, що етнічним українцям за кордоном можуть почати давати подвійне громадянство.

Президент Володимир Зеленський доручив Мзс розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Угорщина заявила, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.