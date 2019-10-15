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15 жовтня 2019, вівторок, 18:55 15
Політика 2019-10-15T19:22:25+03:00
Українські Новини
В Україні можуть ввести подвійне громадянство

В Україні можуть ввести подвійне громадянство

Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

МЗС України займається розробкою законопроекту про надання подвійного громадянства. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

"У нас в уряді є кілька підходів до того, як повинна бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли для того, щоб працювати над цим питанням. Ми починали з того, що це питання сприймався як щось космічне і нереалізоване. А зараз ми вже обговорюємо конкретний законопроект", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.

Нагадаємо, що етнічним українцям за кордоном можуть почати давати подвійне громадянство.

Президент Володимир Зеленський доручив Мзс розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Угорщина заявила, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.

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