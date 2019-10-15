Этническим украинцам за рубежом могут начать давать двойное гражданство, - Кулеба

Министерство иностранных дел (МИД) разрабатывает законопроект о предоставлении двойного гражданства этническим украинцам, проживающим за рубежом.

Об этом на брифинге во вторник сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передают Українські Новини.

"Ни я, ни правительственный офис не привлечены к разработке данной законодательной инициативы, так как это исключительно компетенция МИДа. Коллеги из МИДа доводят все это до целостной концепции", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что нынешний юридический статус заграничного украинца не наполнен достаточным содержанием, а данная инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Венгрия заявила, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.

Тем временем 441 госслужащий Украины с допуском к гостайне получил иностранное гражданство.