Третина українців категорично не схвалюють перехід на українську мову навчання в школах

В той час, як більшість українців виступають за вивчення російської мови в школах, 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують перехід всіх російськомовних шкіл на українську мову навчання, 47% - проти цього. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, респондентам повідомили, що міністр освіти Ганна Новосад заявила про перехід з вересня 2020 року всіх російськомовних шкіл України на українську мову навчання, і попросили висловити своє ставлення до цього.

Дане нововведення підтримують 49% опитаних, з яких повністю схвалюють 33%, скоріше схвалюють, ніж ні - 16%. Проти даного рішення - 47% респондентів, з яких категорично не схвалюють - 31%, а радше не схвалюють - 16%.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 9 по 11 жовтня 2019 року серед 1 200 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними соцопитування, в Україні число спілкуються російською і українською мовами виявилося однаковим. Також більшість громадян України вважають, що російську мову потрібно вивчати в школах.

Тим часом з вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську.