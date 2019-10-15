Ставлення українців і росіян один до одного майже однакове, - опитування

56% респондентів-росіян, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і російським Аналітичним центром Юрія Левади ("Левада-Центр"), добре ставляться до українців. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

У ході дослідження українцям ставили запитання: "Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?", а росіянам: "Як Ви загалом зараз ставитеся до України?"

В Україні добре або дуже добре ставляться до Росії 54% респондентів, погано або дуже погано 35%, 12% - не визначилися. У Росії добре або дуже добре ставляться до України 56% респондентів, погано або дуже погано - 31%, при цьому 13% не визначилися.

Крім того, 54% росіян вважають, що Росія та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць, 23% - за відносини, як з іншими державами – із закритими кордонами, з візами і митницями, 19% вважають, що Росія і Україна повинні об'єднатися в одну державу, 4% не змогли відповісти.

При цьому 49% українців за відкриті кордони, без віз і митниць, 41% - за закриті кордони, візи та митниці, 3% - за об'єднання в одну державу, 7% не змогли відповісти.

"Левада-центр" провів опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії; було опитано 1 601 людей у віці 18 років і старше в період з 26 вересня по 2 жовтня. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,4% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Опитування проводилося КМІС методом інтерв'ю з 6 по 16 вересня 2019 року серед 2 035 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році 55% опитаних КМІС і "Левада-Центром" росіян погано ставилися до українців.

У той же час, 55% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення, а майже половина українців вважають корисним співпраця України з МВФ.