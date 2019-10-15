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15 октября 2019, вторник, 12:13 60
Общество 2019-10-15T12:14:20+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев считают полезным сотрудничество Украины с МВФ

Почти половина украинцев считают полезным сотрудничество Украины с МВФ

Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

44% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают полезным сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "Некоторые люди считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, другие - что вредно. А каково ваше мнение?"

44% считают сотрудничество полезным (из них 30% считают скорее полезным, 14% уверены в его полезности). 37% респондентов думают, что сотрудничество вредно для Украины (18% - скорее вредно, 19% уверены во вредности).

18% затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 9 по 11 октября 2019 года среди 1 200 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. 

Тем временем, Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических. 

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