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  • Акції Ferrexpo четвертий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,1%
15 жовтня 2019, вівторок, 10:33 15
Економіка 2019-10-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo четвертий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,1%

Акції Ferrexpo четвертий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,1%

Вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 6,1%, або на 0,09 фунта стерлінгів до 1,47 фунта стерлінгів 4-11 жовтня.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

4 жовтня ціна за акцію становив 157,3 пенси, 11 жовтня - 147,7 пенси.

Найменша ціна зафіксована 11 жовтня, найбільша - 4 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, Госбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради і колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 27 вересня - 4 жовтня акції Ferrexpo знизилися на 2,5% до 1,57 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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