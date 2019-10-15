Акції Ferrexpo четвертий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,1%

Вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 6,1%, або на 0,09 фунта стерлінгів до 1,47 фунта стерлінгів 4-11 жовтня.\r\nПро це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.\r\n4 жовтня ціна за акцію становив 157,3 пенси, 11 жовтня - 147,7 пенси.\r\nНайменша ціна зафіксована 11 жовтня, найбільша - 4 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Госбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради і колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.\r\nТакож 27 вересня - 4 жовтня акції Ferrexpo знизилися на 2,5% до 1,57 фунта стерлінгів.\r\nFerrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.