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  • Акции Ferrexpo третью неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 2,5%
07 октября 2019, понедельник, 12:00 15
Экономика 2019-10-07T12:09:39+03:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo третью неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 2,5%

Акции Ferrexpo третью неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 2,5%

Стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 2,5% или на 0,04 фунта стерлингов до 1,57 фунта стерлингов 27 сентября - 4 октября.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

27 октября цена за акцию составляла 161,15 пенса, 4 октября - 157,3 пенса.

Наименьшая цена зафиксирована 3 октября (155,35 пенса), наибольшая - 1 октября (164,3 пенса).

Как сообщали Українськi Новини, стоимость акций Ferrexpo снизилась на 4,4%, или на 0,74 фунта стерлингов до 1,61 фунта стерлингов 20-27 сентября.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания Ferrexpo plc сократила показатель EBITDA на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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