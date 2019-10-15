Cуд визнав незаконною заборону на продаж вночі алкоголю в Києві, але купити його все ще не можна

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував заборону на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства на території Києва з 23:00 до 10:00 годин.

Відповідну постанову від 7 жовтня опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Згідно з ним, позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Київської міської ради порушує приписи закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

При цьому позивачами зазначено, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено повноваження Київради на встановлення заборон й обмежень у стаціонарних об'єктах торгівлі реалізації таких напоїв, а Київрада має право лише на встановлення таких обмежень на час проведення масових заходів.

Аналіз норм законодавства свідчить, що до повноважень органів місцевого самоврядування належить виключно встановлення режиму роботи підприємств, установ і організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

Таким чином, було прийнято рішення залишити без задоволення касаційну скаргу Київради на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 6 липня 2017 і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 5 жовтня 2017, згідно з яким визнається протиправним і скасовується рішення Київради від 22 вересня 2016 року про заборону продажу алкоголю в певний час.

При цьому купити алкоголь вночі в столиці все ще не можна. Депутат Київради Владислав Михайленко пояснив, що існують два рішення Київради - 2016 і 2018 років. У 2018 році рішення було прийнято після того, як парламент прийняв закон, де прописано - надати повноваження муніципалітетам обмежувати в часі продаж алкоголю на власній території. І це рішення щодо його законності не має жодних сумнівів, позови до суду не подавались, і його ніхто не визнавав незаконним.

Тобто, Верховний Суд визнав незаконним рішення Київської міської ради від 2016 року, і воно мало рекомендаційний характер. Рішення про заборону продажу алкоголю вночі від 2018 залишається в силі.

Як повідомляли Українські Новини, суд скасував заборону на продаж алкоголю в кіосках у Львові. Раніше органам місцевого самоврядування дозволили обмежувати продаж алкоголю.