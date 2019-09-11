Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках во Львове

Львовский окружной административный суд 10 сентября отменил запрет на продажу алкоголя в помещениях малых архитектурных форм - киосках, лотках, павильонах во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.\r\n"Львовский окружной административный суд вынес решение в пользу предпринимателей о разрешении продажи алкоголя в МАФах и отменил наше решение о запрете продажи", - говорится в сообщении.\r\nПо словам директора юридического департамента горсовета Гелены Пайонкевич, мотивацию такого решения горсовет будет знать после получения решения суда в полном объеме.\r\nЛьвов намерен обжаловать решение в суде высшей инстанции.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Львов запретил продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в помещениях малых архитектурных форм - киосках, лотках, павильонах.