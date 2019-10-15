Акції МХП продовжують знижуватися 7-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2 центи

З 4 по 11 жовтня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі продовжили знижуватися 7-ю тиждень поспіль і впали на 0,2%, або на 0,02 долара, до 8,44 долара.\r\nПро це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з нею, з 4 по 7 жовтня котирування різко збільшилися до 8,78 долара, проте вже з 8 жовтня почали поступово знижуватися до 8,44 долара 10 жовтня і протрималися на такому рівні до 11 жовтня.\r\nВ цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗ початку року котирування акцій компанії знизилися на 18,5% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 27 вересня по 4 жовтня акції МХП продовжили падіння 6-й тиждень поспіль і знизилися за поточний на 6%.\r\nТакож АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.