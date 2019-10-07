подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 10:01 92
Экономика 2019-10-07T10:01:18+03:00
Українські Новини
Акции МХП продолжили падение и снизились за неделю на 6%

Акции МХП продолжили падение и снизились за неделю на 6%

С 27 сентября по 4 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 6%, или на 0,54 доллара, до 8,46 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 27 по 30 сентября котировки снизились до 8,76 доллара и продержались на таком уровне до 1 октября, после чего наблюдался небольшой рост до 8,82 доллара (2 октября) - и падение возобновилось.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели, объем торгов последней сделки составил 23,459 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 18,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 20 по 27 сентября котировки акций МХП снизились до 9 долларов.

Госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.

Больше новостей о: Акции котировки на бирже МХП

Архив
Новости
После недельной стабилизации цены на дизтопливо снизились 10:46
Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют в первый день недели 10:37
Окружение Трампа добивалось увольнения главы "Нефтегаза" Коболева, - СМИ 10:37
Состав Нацполиции обновлен на 40%, - Клименко 10:25
Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно 10:17
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok