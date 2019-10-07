Акции МХП продолжили падение и снизились за неделю на 6%

С 27 сентября по 4 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 6%, или на 0,54 доллара, до 8,46 доллара.\r\nОб этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.\r\nСогласно ей, с 27 по 30 сентября котировки снизились до 8,76 доллара и продержались на таком уровне до 1 октября, после чего наблюдался небольшой рост до 8,82 доллара (2 октября) - и падение возобновилось.\r\nВ целом сделки совершались на протяжении всей недели, объем торгов последней сделки составил 23,459 тыс. долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nС начала года котировки акций компании снизились на 18,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).\r\nКак сообщали Українські Новини, с 20 по 27 сентября котировки акций МХП снизились до 9 долларов.\r\nГосдотации МХП проверят по поручению Зеленского.