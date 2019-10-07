Акции МХП продолжили падение и снизились за неделю на 6%

С 27 сентября по 4 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 6%, или на 0,54 доллара, до 8,46 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 27 по 30 сентября котировки снизились до 8,76 доллара и продержались на таком уровне до 1 октября, после чего наблюдался небольшой рост до 8,82 доллара (2 октября) - и падение возобновилось.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели, объем торгов последней сделки составил 23,459 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 18,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 20 по 27 сентября котировки акций МХП снизились до 9 долларов.

Госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.