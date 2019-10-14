Зеленський в День захисника приїхав до військових на Донбас

Президент Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Донецьку область ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових на передовій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В ході поїздки Президент вручив державні нагороди та годиники 5 бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил.

Фото: Офіс Президента

Крім того, Зеленський вшанував пам'ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам'ятника захисникам Авдіївки.

Фото: Офіс Президента

Меморіальний пам'ятний знак захисникам Авдіївки був відкритий 19 вересня 2017 року у декількох сотнях метрів від позицій противника.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у понеділок з робочою поїздкою відвідує Донецьку область для зустрічей з військовими і відвідування штабу ООС.

14 жовтня українці відзначають День захисника України.

Зеленський у понеділок вранці вшанував пам'ять загиблих захисників України поклавши разом з дружиною Оленою квіти і встановивши лампадки біля Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.