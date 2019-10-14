Невідомі залили фарбою пам'ятник захисникам України

Вандали в Одеській області в День захисника України осквернили фарбою пам'ятник\r\nНевідомі в понеділок залили фарбою пам'ятник захисникам України в Татарбунарах Одеської області.\r\nПро це повідомила прес-служба Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.\r\n"Співробітники Татарбунарського відділення поліції встановлюють осіб, які залили фарбою пам'ятник, встановлений на честь захисників України", – повідомили у відомстві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПро подію правоохоронців сповістили місцеві жителі.\r\nПоліцейські вживають заходів щодо встановлення причетних до події осіб і вирішують питання про його правову кваліфікацію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері і в честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові. Зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ "серп і молот".\r\nКрім того, невідомі облили червоною фарбою пам'ятник загиблим воїнам Української повстанської армії в Київському районі Харкова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n