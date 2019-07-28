В Харькове облили краской памятник УПА

Неизвестные облили красной краской памятник погибшим воинам Украинской повстанческой армии в Киевском районе Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Голосного управления Национальной полиции в области.

Информация о происшествии в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 8:22.

На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные обрисовали памятник воинам АТО на ул. Леся Курбаса в Киеве.

Также неизвестные разрушили памятник и украли бюст бывшего лидера партии "Народный рух Украины" Вячеслава Чорновила из его музея в Черкасской области.