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13 жовтня 2019, неділя, 22:54 7
Події 2019-10-13T23:22:47+03:00
Українські Новини
У Києві на трамвайній зупинці застрелили чоловіка

У Києві на трамвайній зупинці застрелили чоловіка

У неділю, 13 жовтня, у Шевченківському районі Києва на вулиці Дегтярівській невідомі влаштували стрілянину на трамвайній зупинці. Після чого чоловіки сіли в чорний Toyota Camry і втекли в бік станції метро "Лук'янівська". Поліція ввела оперативний план "Сирена".

Інцидент стався близько 18:30, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

Двоє чоловіків кавказької зовнішності здійснили п'ять пострілів і поранили людину на зупинці трамваїв по вулиці Дегтярівській. Після чого вони втекли на чорному Toyota Camry з номерами АХ2531ЕО в бік станції метро "Лук'янівська". Номери зареєстровані на Daewoo Lanos. Озброєні зловмисники. Поліція ввела оперативний план "Сирена". З можливих особливих прикмет, у авто можуть бути диски у формі зірок.

Як повідомляє прес-служба поліції, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією, прохання повідомити на 102. Зазначимо, що "Сирену" вводять, коли відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які представляють підвищену суспільну небезпеку.

Як повідомляли Українські Новини, бійку зі стріляниною і крадіжками влаштували біля супермаркету в Києві.

Раніше стріляв у тролейбусі Києва чоловіка затримали в іншому тролейбусі,

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