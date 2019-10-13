У Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою"

У Києві на перехресті Ватутіна і Перова серйозна аварія, у якій постраждала карета швидкої допомоги.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook\r\nНа місці рятувальники, медики. Велике скупчення людей. Встановлюються деталі події і інформацію про постраждалих встановлюється.\r\nПопередньо, водій швидкої допомоги загинув. Ще двоє медиків у тяжкому стані. Також постраждала дитина, госпіталізували.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛегковий автомобіль вилетів на тротуар, карета швидкої з серйозними механічними пошкодженнями.\r\n\r\n\r\nДТП зі швидкою допомогою в Києві. Фото: dtp.kiev.ua\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк йдеться в повідомленні "Київ Оператиный", внаслідок аварії авто медиків виявилося на боці. Водії, які проїжджали поруч, поставили авто на колеса. Є постраждалі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 жовтня в центрі Києва перекинулася "швидка" з пацієнтом.Учасників ДТП на місці, пацієнта "швидкої" відвезла інша "швидка", яка приїхала негайно на місце.\r\nРаніше в Києві біля Шулявського мосту швидка допомога з хворою дитиною протаранила Peugeot. Лікарі екстрено доставляли дитину в одну з міських лікарень, а тому об'їжджали потік автомобілів по зустрічній смузі.\r\nКрім того, 17 лютого на перетині вулиць Богатирської і Куренівської сталася аварія за участю легкового автомобіля Peugeot 305 і машини швидкої допомоги. Водій Peugeot не помітив червоний сигнал світлофора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n