У Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою"

ДТП зі швидкою допомогою в Києві. Фото: dtp.kiev.ua

ДТП зі швидкою допомогою в Києві. Фото: dtp.kiev.ua

У Києві на перехресті Ватутіна і Перова серйозна аварія, у якій постраждала карета швидкої допомоги.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook

На місці рятувальники, медики. Велике скупчення людей. Встановлюються деталі події і інформацію про постраждалих встановлюється.

Попередньо, водій швидкої допомоги загинув. Ще двоє медиків у тяжкому стані. Також постраждала дитина, госпіталізували.

Легковий автомобіль вилетів на тротуар, карета швидкої з серйозними механічними пошкодженнями.

ДТП зі швидкою допомогою в Києві. Фото: dtp.kiev.ua

Як йдеться в повідомленні "Київ Оператиный", внаслідок аварії авто медиків виявилося на боці. Водії, які проїжджали поруч, поставили авто на колеса. Є постраждалі.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня в центрі Києва перекинулася "швидка" з пацієнтом.Учасників ДТП на місці, пацієнта "швидкої" відвезла інша "швидка", яка приїхала негайно на місце.

Раніше в Києві біля Шулявського мосту швидка допомога з хворою дитиною протаранила Peugeot. Лікарі екстрено доставляли дитину в одну з міських лікарень, а тому об'їжджали потік автомобілів по зустрічній смузі.

Крім того, 17 лютого на перетині вулиць Богатирської і Куренівської сталася аварія за участю легкового автомобіля Peugeot 305 і машини швидкої допомоги. Водій Peugeot не помітив червоний сигнал світлофора.